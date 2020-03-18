ترامب يعلن إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة غير الضرورية بسبب فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة غير الضرورية، وذلك فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه يطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدى مباشر للأفراد، وفقا لشبكة "إن بى سي" الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين فى الكابيتول هيل بعد اجتماعه مع أعضاء الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة البيت الأبيض أن المقترح يتضمن قروض وشيكات مباشرة للأفراد وتوفير سيولة للشركات الصغيرة.

وقال البيت الأبيض، إنه إذا توصل الكونجرس بسرعة فمن الممكن أن تصل الشيكات إلى المواطنين فى نهاية إبريل لكن فى الوقت نفسه مع وصول الدعم النقدى سيكون على الملايين من العمال دفع الايجار والمستحقات الأخرى فى بداية الشهر المقبل.

ووفقا للتقرير طرح البيت الأبيض لأول مرة اقتراح إرسال شيكات مباشرة إلى الأمريكيين خلال مؤتمر صحفى فى وقت سابق من صباح الثلاثاء، وقال منوشين: "الأمريكيون بحاجة إلى المال الآن والرئيس يريد الحصول على المال الآن وأعنى الآن فى الأسبوعين المقبلين".

وقال الرئيس دونالد ترامب، إنه يفضل اتخاذ إجراءات فورية أكثر يمكن أن تجعل الأموال فى جيوب الأمريكيين بشكل أسرع من انتظار يوم الدفع التالي.

وبحسب شبكة "سى أن بى سي"، فإن آلية صرف شيكات ترامب ومساعدات البيت الأبيض للأفراد لا تزال غير واضحة وسط تساؤلات من بينها إلى من سيذهب الدعم المالى أولا ولكن وزير الخزانة أشار إلى أنه سيوجه إلى الأشخاص الاكثر تضررا بسبب انتشار كورونا.

من المتوقع أن يلقى اقتراح وزير الخزانة الأمريكى قبولا فى الكونجرس، حيث دعا الديموقراطيين والجمهوريين إلى تقديم دعم مالى مباشر للأفراد، واقترح السيناتور ميت رومنى اعطاء كل شخص بالغ 1000 دولار لمساعدته فى الوفاء بالتزاماته المالية.

واقترح مجموعة من النواب الديموقراطيين فى مجلس الشيوخ إرسال حوالى 4500 دولار لكل أمريكي.