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ترامب: نحن فى حالة حرب ضد فيروس كورونا الغير مرئى

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:44 م
ترامب: نحن فى حالة حرب ضد فيروس كورونا الغير مرئى ترامب
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أننا نحن فى حالة حرب ضد فيروس كورونا الغير مرئى، وسنهزم عدونا غير المرئى فى أسرع وقت ونحقق تقدما بهذا الشأن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أنه أطلق مصطلح الفيروس الصيني على كورونا لأنه قادم من الصين، ووزارة الدفاع الأميركية ستخصص كل مواردها لمواجهة فيروس كورونا. 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض فى وقت سابق، أنه سيطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدى مباشر للأفراد، وفقا لشبكة "إن بى سي" الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين فى الكابيتول هيل بعد اجتماعه مع أعضاء الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة البيت الأبيض أن المقترح يتضمن قروض وشيكات مباشرة للأفراد وتوفير سيولة للشركات الصغيرة.

وقال البيت الأبيض، إنه إذا توصل الكونجرس بسرعة فمن الممكن أن تصل الشيكات إلى المواطنين فى نهاية إبريل لكن فى الوقت نفسه مع وصول الدعم النقدى سيكون على الملايين من العمال دفع الايجار والمستحقات الأخرى فى بداية الشهر المقبل.

ووفقا للتقرير طرح البيت الأبيض لأول مرة اقتراح إرسال شيكات مباشرة إلى الأمريكيين خلال مؤتمر صحفى فى وقت سابق من صباح الثلاثاء، وقال منوشين: "الأمريكيون بحاجة إلى المال الآن والرئيس يريد الحصول على المال الآن وأعنى الآن فى الأسبوعين المقبلين".

 


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