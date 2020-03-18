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ترامب للمتعطلين عن العمل بسبب العزل: كورونا ليس خطأكم وستأتى أموالكم قريبًا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:16 م
ترامب للمتعطلين عن العمل بسبب العزل: كورونا ليس خطأكم وستأتى أموالكم قريبًا ترامب
كتب محمد شعلان

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكفل الدولة برواتب العمال الموظفين الذين تعطلوا عن العمل والتزموا بيوتهم الان بسبب إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، موجها كلامه للعاملين المتعطلين قائلا: "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلين عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، على سبيل المثال إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، ستأتي الأموال إليكم قريبًا".

تغريدات ترامب على تويتر
تغريدات ترامب على تويتر

 

وأضاف الرئيس ترامب في رسالته على "تويتر": "إن هجوم الفيروس الصيني ليس خطأ المتعطلين عن العمل! سنكون أقوى من أي وقت مضى.. سأحمي كليًا الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي"، معلنا عن عقده مؤتمر صحفي، اليوم، للحديث في هذا الشأن قائلا: "سأعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة أخبار مهمة جدا من إدارة الأغذية والأدوية بشأن الفيروس الصيني".

 

وعلى جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أنه يطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدي مباشر للافراد، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

 

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في الكابيتول هيل بعد اجتماعه مع أعضاء الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة البيت الأبيض إن المقترح يتضمن قروض وشيكات مباشرة للأفراد وتوفير سيولة للشركات الصغيرة.

 

وقال البيت الأبيض إنه إذا توصل الكونجرس بسرعة فمن الممكن أن تصل الشيكات إلى المواطنين في نهاية إبريل لكن في الوقت نفسه مع وصول الدعم النقدى سيكون على الملايين من العمال دفع الايجار والمستحقات الاخرى في بداية الشهر المقبل.

 

ووفقا للتقرير طرح البيت الأبيض لأول مرة اقتراح إرسال شيكات مباشرة إلى الأمريكيين خلال مؤتمر صحفى في وقت سابق من صباح أمس الثلاثاء، وقال منوشين: "الأمريكيون بحاجة إلى المال الآن والرئيس يريد الحصول على المال الآن وأعني الآن في الأسبوعين المقبلين".

 

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يفضل اتخاذ إجراءات فورية أكثر يمكن أن تجعل الأموال في جيوب الأمريكيين بشكل أسرع من انتظار يوم الدفع التالي.

 

وبحسب شبكة "سى إن بي سي"، فإن آلية صرف شيكات ترامب ومساعدات البيت الأبيض للأفراد لا تزال غير واضحة وسط تساءولات من بينها إلى من سيذهب الدعم المالي أولا ولكن وزير الخزانة أشار إلى أنه سيوجه إلى الأشخاص الاكثر تضررا بسبب انتشار كورونا.


ترامب

امريكا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

كورونا وامريكا

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