اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 07:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب: لست "عنصريا" وفيروس كورونا جاء من الصين

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:40 م
ترامب: لست "عنصريا" وفيروس كورونا جاء من الصين ترامب
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه ليس "عنصريا" لكن فيروس كورونا جاء من الصين، وذلك خلال مؤتمر صحفى. 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد أنه عامل فيروس كورونا المستجد بمنتهى الجدية، مؤكدا أنه قام بدور هام منذ البداية بغلق الحدود مع الصين، لعدم تفشى الفيروس القاتل فى الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وقال ترمب فى تغريدة عبر تويتر: "لقد تعاملت دائمًا مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة، وقمت بعمل جيد جدًا منذ البداية، بما في ذلك قرارى المبكر جدًا بإغلاق "الحدود" ضد رغبات الجميع تقريبًا، وتم إنقاذ العديد من الأرواح، رواية وسائل الإعلام المزيفة الجديدة مشينة وخطيرة!.

ترامب

عاجل

اخبار عاجلة

كورونا

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: سأعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:24 م

ترامب: أحرزنا تقدما فى التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:21 م

منوتشين: إدارة ترامب تغلق أجزاء من الاقتصاد "لتدمير" فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:20 م

رسميا.. الحزب الجمهورى يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:31 م

ترامب: ساندرز سيخرج من السباق الانتخابى..والديمقراطيون لطفاء معه لكسب مؤيديه

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة