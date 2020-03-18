ترامب: سأعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحديث بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض فى وقت سابق، أنه سيطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدى مباشر للأفراد، وفقا لشبكة "إن بى سي" الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين فى الكابيتول هيل بعد اجتماعه مع أعضاء الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة البيت الأبيض أن المقترح يتضمن قروض وشيكات مباشرة للأفراد وتوفير سيولة للشركات الصغيرة.

وقال البيت الأبيض، إنه إذا توصل الكونجرس بسرعة فمن الممكن أن تصل الشيكات إلى المواطنين فى نهاية إبريل لكن فى الوقت نفسه مع وصول الدعم النقدى سيكون على الملايين من العمال دفع الايجار والمستحقات الأخرى فى بداية الشهر المقبل.

ووفقا للتقرير طرح البيت الأبيض لأول مرة اقتراح إرسال شيكات مباشرة إلى الأمريكيين خلال مؤتمر صحفى فى وقت سابق من صباح الثلاثاء، وقال منوشين: "الأمريكيون بحاجة إلى المال الآن والرئيس يريد الحصول على المال الآن وأعنى الآن فى الأسبوعين المقبلين".