اليوم السابع
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ترامب:تعاملت مع الفيروس الصينى بجدية وقرارى بغلق الحدود أنقذ الأرواح

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:03 م
ترامب:تعاملت مع الفيروس الصينى بجدية وقرارى بغلق الحدود أنقذ الأرواح دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه عامل فيروس كورونا المستجد بمنتهى الجدية، مؤكدا أنه قام بدور هام منذ البداية بغلق الحدود مع الصين، لعدم تفشى الفيروس القاتل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترمب فى تغريدة عبر تويتر: "لقد تعاملت دائمًا مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة ، وقمت بعمل جيد جدًا منذ البداية، بما في ذلك قرارى المبكر جدًا بإغلاق "الحدود" ضد رغبات الجميع تقريبًا، وتم إنقاذ العديد من الأرواح، رواية وسائل الإعلام المزيفة الجديدة مشينة وخطيرة!.

 
دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

وفى سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكفل الدولة برواتب العمال الموظفين الذين تعطلوا عن العمل والتزموا بيوتهم الان بسبب إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، موجها كلامه للعاملين المتعطلين قائلا: "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلين عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، على سبيل المثال إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، ستأتي الأموال إليكم قريبًا".

وأضاف الرئيس ترامب في رسالته على "تويتر": "إن هجوم الفيروس الصيني ليس خطأ المتعطلين عن العمل! سنكون أقوى من أي وقت مضى.. سأحمي كليًا الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي"، معلنا عن عقده مؤتمر صحفي، اليوم، للحديث في هذا الشأن قائلا: "سأعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة أخبار مهمة جدا من إدارة الأغذية والأدوية بشأن الفيروس الصيني".

وعلى جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أنه يطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدي مباشر للافراد، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في الكابيتول هيل بعد اجتماعه مع أعضاء الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة البيت الأبيض إن المقترح يتضمن قروض وشيكات مباشرة للأفراد وتوفير سيولة للشركات الصغيرة.


ترامب

كورونا

فيروس كورونا

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