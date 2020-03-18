تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية

كتب هانى الحوتى

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 10.580 نقطة ليصل إلى مستوى 4466.14 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسراً 9.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4697.96 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً 9.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4013.76 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.09%، خاسرا 3.570 نقطة ليصل إلى مستوى 3934.44 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 65.3 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون دينار كويتى عبر 5832 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%.

وجاء سهم "شركة أسيكو للصناعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.75%، تلاه الشركة العربية العقارية بنسبة 7.91%، ثم مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 7.84%، فيما تصدر سهم "شركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.25% ثم مجموعة أسس القابضة بنسبة 6.73%، ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 4.95%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت، عن وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

- شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

- شركة الاثمار القابضة.

- شركة ياكو الطبية.

- شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

- شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

- شركة تمكين القابضة.

- شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

- شركة ياكو الطبية.

- شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

- شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الإنشائية.

- الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

- شركة ايفكت العقارية.

- شركة أبيار للتطوير العقاري.

- الشركة العالمية للمدن العقارية.

- شركة المعدات القابضة.

- شركة برقان لحفر الآبار.

- شركة أسمنت الخليج.

- شركة الإثمار القابضة.

- شركة البريق القابضة.

- شركة اجوان الخليج العقارية.

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

- شركة الأمان للاستثمار.