اليوم السابع
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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:32 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات قيادية بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 10.580 نقطة ليصل إلى مستوى 4466.14 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسراً 9.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4697.96 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً 9.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4013.76 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.09%، خاسرا 3.570 نقطة ليصل إلى مستوى 3934.44 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 65.3 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون دينار كويتى عبر 5832 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%.
 
وجاء سهم "شركة أسيكو للصناعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.75%، تلاه الشركة العربية العقارية  بنسبة 7.91%، ثم مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 7.84%، فيما تصدر سهم "شركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.25% ثم مجموعة أسس القابضة بنسبة 6.73%، ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 4.95%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت، عن وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
 
أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:
 
- شركة تمكين القابضة.
 
ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
- شركة الاثمار القابضة.
- شركة ياكو الطبية.
- شركة مجموعة الرأي الإعلامية.
 
ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:
- شركة ايفكت العقارية.
 
رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
- شركة تمكين القابضة.
- شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
- شركة ياكو الطبية.
- شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.
- شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الإنشائية.
- الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
 
 
خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
- شركة ايفكت العقارية.
- شركة أبيار للتطوير العقاري.
- الشركة العالمية للمدن العقارية.
- شركة المعدات القابضة.
- شركة برقان لحفر الآبار.
- شركة أسمنت الخليج.
- شركة الإثمار القابضة.
- شركة البريق القابضة.
- شركة اجوان الخليج العقارية.
 
سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:
- شركة الأمان للاستثمار.

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