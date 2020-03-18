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تراجع "إيجى إكس 30" دون مستوى 9 آلاف نقطة..وانخفاض رأس المال لأقل من 500 مليار جنيه

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:54 م
تراجع "إيجى إكس 30" دون مستوى 9 آلاف نقطة..وانخفاض رأس المال لأقل من 500 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 493.630 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 193 مليون ورقة مالية بقيمة 617.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.34%، والعرب على 5.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.13%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 253.4 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، 135.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.4 جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.02% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة.
  
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 927 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.  
 

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