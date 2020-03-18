اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 02:32 م
خالد صلاح
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تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإيفوارى وإصابة شخصين

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:07 م
تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإيفوارى وإصابة شخصين تحطم طائرة هليكوبتر
أ ش أ

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تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإيفوارى اليوم ، الأربعاء ، على مدرج مطار كوت ديفوار ؛ مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين وتعطيل الحركة الجوية بشدة، ونقل راديو (أفريقيا 1) عن مصدر مسئول فى مطار كوت ديفوار قوله : إن مروحية من طراز "إم آى – 24" قد تحطمت صباح اليوم على المدرج مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين..مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تنظيف المدرج وإصلاح الأضرار.
 
يشار إلى أن مروحية تابعة للجيش الإيفوارى كانت قد تحطمت على مدرج مطار مدينة بواكيه وسط البلاد دون التسبب فى وقوع إصابات ؛ وذلك قبل ساعات قليلة من وصول الرئيسين الفرنسيين إيمانويل ماكرون والإيفوارى الحسن واتارا إلى المدينة فى ديسمبر الماضي.
 

كوديفوار

طائره هليكوبتر

تحطم طائره هليكوبتر

الجيش الايفوارى

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