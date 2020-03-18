اليوم السابع
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تحرير 79 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق فى المنيا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:12 م
تحرير 79 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق فى المنيا حمله تموينيه - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية التموين حررت 79 مخالفة تموينية، وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة والتى نفذتها المديرية على مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق، والتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أى محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات، تأتى تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على الاستمرار فى قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 79 مخالفة تموينية، منها 14 مخالفة لعدم وجود ترخيص، و20 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 لتجار تموينيين، 13 شهادات صحية،و5 مخالفات بدون فواتير، 3 محاضر لانتهاء الصلاحية، ومحضراً لسلع مجهولة المصدر، ومحضراً بيع بأزيد من الثمن، ومحضرين امتناع عن البيع، بالإضافة إلى محضر ذبح خارج المجازر، ومحضر لتجميع المواد البترولية، بالإضافة إلى 3 مخالفات عدم مزاولة مهنة فى وجود صيدلى.


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