تحرير 7 محاضر وضبط 905 كمامة وألف لتر كحول بصيدليات المنصورة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة بشن حملة مكبرة على الصيدليات بمدينة المنصورة دكرنس بمشاركة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية والرقابة التجارية بمديرية التموين وإدارة مباحث التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر للبيع بأزيد من الأسعار المقررة والامتناع عن البيع .

ففي مدينة المنصورة تم المرور علي 9 صيدليات واسفر عن تحرير 4 محاضر للبيع بأزيد من الأسعار المقررة والامتناع عن البيع وضبط 905 كمامة و 1000 لتر كحول اثيلي مجهول المصدر وضبط أصناف عينات أدوية مجانية ممنوع تواجدها في الصيدليات.

وفي مركز ومدينة دكرنس تم المرور علي 6 صيدليات وأسفر عن تحرير 3 محاضر لعدم تواجد المدير المسئول والبيع بأزيد من الأسعار المقررة .

وأكد محافظ الدقهلية علي أن هذه الحملات مستمرة يوميا علي جميع الصيدليات لضبط اسعار الدواء ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين بالإضافة إلي المرور علي كافة الأسواق والمحلات التجارية التجارية لتوفير وضبط اسعار السلع الغذائية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضبط سوق الدواء ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.