تجديد حبس 3 متهمين بانتحال صفة موظفين فى حى للنصب علىالمواطنين

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات في النصب على المواطنين وانتحال صفة موظفين بأحد الأحياء فى منطقة الزيتون.

كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، تواجد 3 أشخاص أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وانتحالهم صفة مُهندسين وعمال بالحى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتبين أنهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية")، أثناء تواجدهم أمام العقار المشار إليه، وبصحبتهم حارس العقار.

وبسؤال الأخير، قرر بأنه حال تواجده أمام العقار محل عمله "به أعمال هدم"، فوجئ بحضور المتهمين ومطالبته بأوراق تراخيص الهدم الخاصة بالعقار عقب إيهامه بأنهم مهندسون وعمال بالحى، ومساومته لدفع مبلغ مالى نظير عدم تحرير محضر مخالفة ضده، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

وتنص عليه المادة 313 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.