اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مستحضرات التجميل

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:16 م
تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مستحضرات التجميل حبس -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.
 
 
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 24 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
 
 
وأضافت التحريات، بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
 
  
وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين "ومن بينهم الشاكيين من خلال تحويلات مالية.
 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثانى الهارب، وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه للمبلغين، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 

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