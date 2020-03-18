تأجيل امتحانات الميدتيرم بكليات جامعة طنطا لأجل غير مسمى

وأشار "مبارك"، فى بيان له، أن هناك توجيهات من الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، بتأجيل امتحانات الميدتيرم الخاصة بأعمال السنة، لأجل غير مسمي، لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على صحة ابنائنا الطلاب.

وأضاف أنه فى حالة استمرار حالة الطوارئ، سيتم ضم درجات الميدتيرم على امتحانات نهاية العام، مبينا سيتم تطبيق نظام التحول الرقمي وإجراء الامتحانات إليكترونيا للطلبة بالكليات.

وتابع بأن كليات المجمع الطبي بدأت فى تطبيق نظام التحول الرقمي وإجراء الامتحانات اليكترونيا، كما أن الجامعة سبق وأن وضعت خطة لتطبيق التحول الرقمي فى جميع الكليات، وقبل تطبيقه سيتم تدريب الطلبه على نظام التحول الرقمي تمهيدا لتنفيذه.

وكان الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، قد أكد فى تصريحات لـ" اليوم السابع" على إخلاء المدن الجامعية البنين والبنات من جميع الطلبة المقيمين بها، لمدة إسبوعين، تفعيلا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة إسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف" مبارك" أنه تم إبلاغ الطلبة بإخلاء المدن الجامعية ونقل اغراضهم لمنازلهم، لمدة إسبوعين بناء على قرار تعليق الدراسة، مؤكدا أن الطلبة استجابوا على الفور للقرار وقاموا بإخلاء المدن بالكامل.

وأشار أنه سيتم تطهير وتعقيم غرف المدن بالكامل ودورات المياه وقاعات الطعام، للحد من انتشار فيروس كورونا، ووضع المطهرات فى دورات المياه، وتوعية الطلاب باهمية النظافة العامة لمنع انتشار الأمراض.

وأشار" مبارك" بأنه تم رفع المحاضرات المقرره لجميع طلبة الجامعة علي البوابه الالكترونيه للجامعة، وإلغاء جميع الفعاليات والأنشطة التي تشهد تجمعات كبيرة للطلبه.

وأضاف أنه تم الغاء جميع حفلات التخرج لطلبه الجامعه خلال الفترة القادمة، فضلا عن الغاء ملتقى التبادل الطلابي المقرر إقامته في 21 مارس الجاري لأجل غير مسمي.