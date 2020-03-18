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بن زايد:وعى المؤسسات بمسئوليتها يعزز الثقة فى قدرة الإمارات على تجاوز الأزمة

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:27 م
بن زايد:وعى المؤسسات بمسئوليتها يعزز الثقة فى قدرة الإمارات على تجاوز الأزمة الشيخ محمد بن زايد
ريهام عبد الله

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، أن وعى الشركات والمؤسسات الإماراتية بمسئولياتها خلال الظروف الراهنة يبعث على الارتياح، ويعزز الثقة فى قدرة الإمارات على اجتياز الأزمة.

وقال محمد بن زايد فى تدونية عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ما نلمسه من وعي شركاتنا ومؤسساتنا بمسؤوليتها الاجتماعية خلال الظروف الراهنة، يبعث على الارتياح ويعزز ثقتنا في قدرة الإمارات، حكومة وقطاع خاص ومجتمع، على تجاوز الأزمة... المجتمعات المتعاونة والمتكاتفة تقف قوية في وجه التحديات وتنتصر عليها".

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بأن سيمضى الوقت الصعب الذى تواجه الإمارات ودول العالم، ولكن نحتاج إلى صبر، مشير أن دولة الإمارات أوضاعها أفضل بفضل الكوادر الطبية التي أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس كورونا في وقت مبكر. وقال محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:" بإذن الله سيمضي هذا الوقت الصعب الذي نواجهه ومعنا العالم ، لكن نحتاج إلى صبر، والامارات ولله الحمد أوضاعها افضل، بفضل همة الكوادر التي أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس كورونا من وقت مبكر".

 

يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، أجرى اتصال هاتفيا بالملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا، والتحديات التى يفرضها على المستوى العالمى، قائلاً "بحثت خلال اتصال هاتفي مع أخي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن .. تعزيز العلاقات الأخوية وتطورات انتشار " فيروس كورونا " والتحديات التي يفرضها على المستوى العالمي وسبل مكافحته"، كانت دولة الإمارات قررت تعليق الصلاة فى المساجد ودور العبادة في جميع أنحاء الدولة مؤقتاً اليوم، وفقا لما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها.


محمد بن زايد

الامارات

فيروس كورونا

اخبار الامارات

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