اليوم السابع
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بنك ناصر يثبت قيمة العائد على شهادات كبار السن ويرفع حد السحب من ماكينات الصرف

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:20 م
بنك ناصر يثبت قيمة العائد على شهادات كبار السن ويرفع حد السحب من ماكينات الصرف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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قرر  بنك ناصر الاجتماعى برئاسة  نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس الإدارة الإبقاء على عائد شهادة  "رد الجميل "  لكبار السن أكثر من 65 عام كما هو 12.5% شهريا أو 12.75% عائد ربع سنوى موضحا أن قيمة  الوديعة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع كما تقرر صرف القروض لاصحاب المعاشات فور قيام العميل باحضار ما يفيد تحويل المعاش للبنك دون انتظار للورود الفعلي للمعاش فى إطار  الاهتمام  بفئات المجتمع المختلفة وتنفيذ سياسة الشمول المالى ولتحقيق الجانب الاجتماعى التكافلى فى ظل الظروف الراهنه وتوفير حياة كريمة لكبار السن وتقديم كل انواع الدعم لهم.

وصرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى أنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع و 10.25% للإقراض و 9.75% لسعر العملية الرئيسية تقرر الإبقاء على ثبات أسعار الإيداع والإقراض دون تغيير فى الفترة الحالية مع متابعة المتغيرات المستمرة بالسوق المصرفى كما تقرر رفع حد السحب اليومى على ماكينات الصارف الآلى الخاصة بالبنك ليصبح 16 ألف جنيه خلال اليوم.

وأكد فاروق أنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تم إصدار تعليمات جديدة لكافة فروع البنك بمنح الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة إجازة استثنائية خلال هذه الفترة كما تقرر منح اجازة استثنائية للموظفه الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن  12سنة كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد اجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.


التضامن

بنك ناصر الشهادات لكبار السن

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