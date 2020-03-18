بعض السفارات الأمريكية تعلق خدمة التأشيرات بسبب فيروس كورونا

رويترز

قالت السفارة الأمريكية فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن عددا من سفارات الولايات المتحدة على مستوى العالم سيعلق خدمة تأشيرات الدخول كإجراء وقائى مع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سيشمل التعليق مئة دولة صدرت لها تحذيرات. وتتراوح أسباب التحذيرات بين تفشى فيروس كورونا والحرب والجرائم.

وفى كوريا الجنوبية، التى شهدت أعلى عدد من المصابين بفيروس كورونا فى آسيا خارج الصين، ستلغى المقابلات فى السفارة اعتبارا من الخميس.

وستظل المواعيد الطارئة وخدمة المواطنين الأمريكيين متاحة بالسفارات.

وهناك نحو 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا فى 164 دولة وفقا لحسابات رويترز حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وسعيا لوقف انتشاره، منعت الولايات المتحدة دخول الأجانب الذين سافروا إلى الصين أو إيران أو أوروبا خلال فترة أسبوعين.

وكوريا الجنوبية غير مدرجة في هذه القيود لكن أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية يمنع من أى رحلة طيران مباشرة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء 4275 حالة إصابة بالفيروس بزيادة 739 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع سبع حالات إلى 75 حالة.