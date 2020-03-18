اليوم السابع
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بريطانيا تخصص 330 مليار استرلينى لإنقاذ البلاد من فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:30 ص
بريطانيا تخصص 330 مليار استرلينى لإنقاذ البلاد من فيروس كورونا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ.ش.أ

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قال ووزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك، إن المملكة المتحدة ستخصص 330 مليار إسترلينى كدفعة إنقاذ من فيروس كورونا وتبعاته.

وأكد سوناك - فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفقا لما أوردته صحيفة "ميل" البريطانية فى نسختها الإلكترونية الثلاثاء - أنه يسعى لتحقيق الدعم بدرجة كبيرة خلال أسابيع، مضيفا: "هذا ليس وقت المثاليات.. إنه وقت يجب علينا أن نثبت شجاعتنا".

وتابع: "اليوم أقدم المبلغ المبدئى وهو 330 مليار استرلينى كضمانات تساوى 15 % من الناتج المحلي الإجمالى.. هذا يعني أن أى قطاع يريد الحصول على المبلغ ليقوم بدفع الإيجارات أو المرتبات أو المال اللازم للموردين سيكون من اليسير له الوصول إلى القرض المدعوم حكوميا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يعمل مع وزير الخزانة حاليا من خلال استراتيجية حرب، مؤكدا أنهما سيبذلان قصارى جهدهما من أجل إنقاذ الاقتصاد البريطاني.


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