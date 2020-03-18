اليوم السابع
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بدء حملات مكافحة تقديم "الشيشة" لرواد المقاهى بمدن وقرى الأقصر.. صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:39 م
بدء حملات مكافحة تقديم "الشيشة" لرواد المقاهى بمدن وقرى الأقصر.. صور مكافحة الشيشة فى حملات مكثفة بشوارع الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة إسنا، اليوم الأربعاء، حملات بناءاً على تعليمات على عبد الرازق رئيس مجلس قروى الدير، وتنفيذاً لقرار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر لرجال المجلس التنفيذي، ورئيس مجلس مدينة إسنا محمد سيد سليمان، للمرور على المقاهى والكافيهات والمعارض لمكافحة انتشار "فيروس كورونا"، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها محافظة الأقصر خلال تلك الأيام.

 

وأسفرت تلك الحملات عن رفع جميع "الشيش" بالمقاهى ورفع كافة الإشغالات، وتبين وجود 8 مقاهى بدون ترخيص وجارى عمل اللازم نحو صدور قرار غلق لهم، ومن ضمنهم معرض وأتيلية بقرية الدير بمدينة إسنا، حيث تم التنبيه المشدد على أصحاب المقاهى بعدم وجود أى شيش بالمقاهى والمسائلة القانونية لحماية المواطن من "فيروس كورونا"، حيث قاد الحملات رجال اللجنة المشكلة بمعرفة كل من طلعت يوسف عيسى رئيس قسم الإشغالات، وجبر الله طه رئيس قسم التنظيم، وثابت محمد على مسؤول البيئة بالقرية، وياسر محمود فنى التنظيم.

 

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر صدق على قرار بإلغاء تقديم الشيشة فى المقاهى والكافيتريات العامة ومصادرتها فوراً للحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا بمختلف أنحاء المحافظة، وجاء ذلك عقب انعقاد جلسة المجلس التنفيذى رقم (2) لعام 2020، والتى كان المقرر لها سلفاً بحضور رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين ووكلاء الوزارات المعنيين.

 

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم خلال الجلسة الثانية التى عقدت أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على ما ورد بشأن الكتاب الدورى رقم 51 الوارد من وزارة التنمية المحلية بخصوص وضع ضوابط وأسس عامة لإطلاق الأسماء على المدارس والميادين كما ورد بالكتاب، ووافق المجلس على المذكرة الوارد من منطقة الأقصر الأزهرية بالموافقة على تغيير مسمى معهد القرنة الابتدائى لمعهد المرحوم محمد إبراهيم سليمان المتبرع بأرض المعهد عام 1979 تكريماً لإسهاماته، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشيخ محمد الطاهر الحامدى على معهد بنين أرمنت الحيط الإعدادى الثانوى، مع التأكيد على ضوابط الأزهر.

 

بدء حملات مكافحة تقديم الشيشة لرواد المقاهى بمدن وقرى محافظة الأقصر (1)
جانب من حملات مكافحة تقديم الشيشة لرواد المقاهى

 

بدء حملات مكافحة تقديم الشيشة لرواد المقاهى بمدن وقرى محافظة الأقصر (2)
جانب من حملات مكافحة تقديم الشيشة لرواد المقاهى

 

بدء حملات مكافحة تقديم الشيشة لرواد المقاهى بمدن وقرى محافظة الأقصر (3)

جانب من حملات مكافحة تقديم الشيشة لرواد المقاهى

 

بدء حملات مكافحة تقديم الشيشة لرواد المقاهى بمدن وقرى محافظة الأقصر (4)

جانب من حملات مكافحة تقديم الشيشة لرواد المقاهى

 

بدء حملات مكافحة تقديم الشيشة لرواد المقاهى بمدن وقرى محافظة الأقصر (5)

مكافحة الشيشة فى حملات مكثفة بشوارع الأقصر

 

 


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ازالة الشيشة بالاقصر

منع تقديم الشيشة بالاقصر

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