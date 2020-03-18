بث مباشر عبر صفحات المدارس بمطروح لشرح المناهج لطلاب المراحل التعليمية ..صور

وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، على وجود تفاعل واضح من الطلاب مع الشرح الإلكتروني، مع المعلمين في تطبيق فوري ونموذجي لمنظومة التعليم عن بعد، تنفيذا للتعليمات الوزارية وطبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح "النيلي" بأن معلمي المواد الدراسية، تحت إشراف الموجهين ومديري المدارس بدءوا في تصوير شرح المواد المختلفة، وبثها علي مواقع المؤسسات التعليمية، وصفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وأن بعض المعلمين حرصوا علي تكوين مجموعات عبر شبكة الواتس آب، تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها، وكذلك مدير المدرسة وموجه المادة لمتابعة الاستفسارات لحظة بلحظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى انه تم إعداد جدول زمني معلن بالمدارس، في كافة الإدارات التعليمية لتنبيه الطلاب بالفترات التدريسية، التي يقوم فيها المعلمون بتقديم الإرشادات لطلابهم والرد على الاستفسارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكترون مشيدا بسرعة الاستجابة والتفاعل، من قبل إدارة المدارس والمعلمين، حرصا منهم على تقديم يد العون والمساعدة الطلاب وتنفيذا للتعليمات الوزارية الواردة بذلك بسرعة ودقة .