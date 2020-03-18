اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يقترب من الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:43 ص
بايدن يقترب من الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حقق جو بايدن فوزا كاسحا في ثلاث انتخابات تمهيدية في السباق من أجل الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى بانتخابات الرئاسة الأمريكية أمس الثلاثاء ليوسع بذلك تقدما يصعب تجاوزه فى السباق الديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وانتصارات بايدن (77 عاما) في ولايات فلوريدا وإيلينوي وأريزونا مؤشر على أن الديمقراطيين مستعدون للاتحاد خلفه لهزيمة ترامب، وتزيد الضغوط على خصمه بيرني ساندرز (78 عاما) للانسحاب من السباق. وتأتي كذلك قبل فترة انقطاع تتوقف فيها الانتخابات التمهيدية لأسابيع في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويثير فوز بايدن أيضا تساؤلات حول حملة ساندرز الانتخابية وما إذا كان سعيه المتواصل للترشح ضد يضر بفرص بايدن في الانتخابات. ويخشى زعماء الحزب الديمقراطي تكرار ما حدث في انتخابات عام 2016 عندما ساهمت المعركة الطويلة والمريرة بين ساندرز والمرشحة السابقة هيلاري كلينتون في خسارة كلينتون أمام ترامب (73 عاما).

وتفوق بايدن على ساندرز بقرابة 40 نقطة مئوية في فلوريدا و20 نقطة في إيلينوي وأكثر من عشر نقاط في أريزونا.

وتقدم بايدن السباق الديمقراطي للرئاسة في الأسبوعين الماضيين حيث حقق انتصارات في 16 من بين 21 ولاية أجريت فيها الانتخابات، ويتفوق على ساندرز في عدد المندوبين بحوالي 230 مندوبا بينما يسعى الاثنان للحصول على تأييد 1991 مندوبا في سبيل الفوز بالترشيح في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقرر في يوليو تموز.

وألغت ولاية أوهايو الانتخابات التمهيدية التي كانت مقررة فيها أمس الثلاثاء بسبب تفشي فيروس كورونا، وقال حاكمها مايك ديواين في مؤتمر صحفي إن إجراء الانتخابات كان سيتسبب في "كارثة حقيقية".

وأرجأ عدد من الولايات الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ومن بينها جورجيا ولويزيانا وماريلاند وكنتاكي.

وحث توم بيريز رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية الولايات التي لم تجر فيها الانتخابات التمهيدية بعد على عدم التأجيل والتركيز بدلا من ذلك على سبل جعل التصويت أكثر أمانا كالاقتراع عن طريق البريد أو تمديد ساعات التصويت المبكر.

 


جو بايدن

الحزب الديمقراطى

انتخابات الرئاسة الامريكية

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة