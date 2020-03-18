بالكمامات.. محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (صور)

المنيا- حسن عبد الغفار

ارتدى محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، الكمامات الواقية، لمواجهة فيروس كرونا خلال تفقد مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعى القبلى، ومستشفى الكبد التخصصى، لمتابعة نسب التنفيذ الفعلية وما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية الجديدة استعداداً لافتتاحهما خلال عام 2020، وتنفيذًا لدور جامعة المنيا الخدمى لمجتمعها المحيط كشريك أساسى مع المحافظة فى تطوير منظومتها الصحية ، وكذلك تحسين نوعية الخدمة المقدمة بما يوفر الخدمة الطبية اللائقة لمواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.

واستمع محافظ المنيا ورئيس الجامعة، لشرح تفصيلى عن الطاقة الاستيعابية لمبانى المنشآت الجديدة المزمع افتتاحها هذا العام والتى تصل طاقتها استيعابية إلى 217 سريرًا لمستشفى الكبد، و117 سريرًا بوحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى القبلي.

وخلال جولته أكد رئيس الجامعة على رفع الاستعدادات القصوى للمستشفيات الجامعية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة إجراءات التعقيم والنظافة بها، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، منوهًا إلى أن مستشفى الكبد تشمل على 45 سريرًا للعناية المركزة والاستقبال والأشعة والمناظير، إلى جانب 22 غرفة للقسم الداخلى تحتوى كل غرفة على سريرين، وكذلك 5غرف للعمليات جارى إعداد أحدهم وتطويرها لإجراء عمليات زرع الكبد لأول مرة بصعيد مصر، مضيفًا أن مستشفى الكبد والطوارئ يساهمان بشكل كبير فى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالمحافظة.

تأتى هذه الزيارة بعد دعوة رئيس الجامعة لمحافظ المنيا لتفقد التطورات وأعمال التنفيذ للمنشآت الطبية الجامعية، حيث رافقهما خلال الجولة الدكتور محمود أبو العينين المشرف العام على مركز الكبد، والدكتور أشرف عثمان مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت رئيس مرفق الإسعاف بالمنيا، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام جامعة المنيا، وعبد الناصر حسان أمين الجامعة المساعد للمستشفيات الجامعية، وأسامة فوزى مدير الأمن الإدارى بالجامعة، والمهندس محمد سيد رئيس مجلس مدينة المنيا، والأطقم الطبية ورؤساء اقسام المستشفيات، وأطقم التمريض والأطقم الفنية بها.

كما شملت الجولة تفقد لغرف العناية المركزة بكل من مبنى الاستقبال والطوارئ، ومستشفى الكبد ووحدات المناظير والكبد والعناية المركزة، والعيادات الخارجية وغرف العمليات بمستشفى الكبد، بالإضافة إلى مركز التعقيم الملحق بمستشفى الكبد الذى يحتوى على أحدث أجهزة التعقيم بالبلازما، حيث تسهم هذا المنشآت الطببية الجديدة بأن تكون أكبر مراكز علاجية لأمراض الكبد واستقبال حالات الطوارئ بصعيد مصر.



محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد



محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد



محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد



محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد



محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد



محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد