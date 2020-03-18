اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالكمامات.. محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (صور)

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:30 م
بالكمامات.. محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (صور) محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتدى محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، الكمامات الواقية، لمواجهة فيروس كرونا خلال تفقد مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعى القبلى، ومستشفى الكبد التخصصى، لمتابعة نسب التنفيذ الفعلية وما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية الجديدة استعداداً لافتتاحهما خلال عام 2020، وتنفيذًا لدور جامعة المنيا الخدمى لمجتمعها المحيط كشريك أساسى مع المحافظة فى تطوير منظومتها الصحية ، وكذلك تحسين نوعية الخدمة المقدمة بما يوفر الخدمة الطبية اللائقة لمواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.

واستمع محافظ المنيا ورئيس الجامعة، لشرح تفصيلى عن الطاقة الاستيعابية لمبانى المنشآت الجديدة المزمع افتتاحها هذا العام والتى تصل طاقتها استيعابية إلى 217 سريرًا لمستشفى الكبد، و117 سريرًا بوحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى القبلي.

وخلال جولته أكد رئيس الجامعة على رفع الاستعدادات القصوى للمستشفيات الجامعية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة إجراءات التعقيم والنظافة بها، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، منوهًا إلى أن مستشفى الكبد تشمل على 45 سريرًا للعناية المركزة والاستقبال والأشعة والمناظير، إلى جانب 22 غرفة للقسم الداخلى تحتوى كل غرفة على سريرين، وكذلك 5غرف للعمليات جارى إعداد أحدهم وتطويرها لإجراء عمليات زرع الكبد لأول مرة بصعيد مصر، مضيفًا أن مستشفى الكبد والطوارئ يساهمان بشكل كبير فى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالمحافظة.

تأتى هذه الزيارة بعد دعوة رئيس الجامعة لمحافظ المنيا لتفقد التطورات وأعمال التنفيذ للمنشآت الطبية الجامعية، حيث رافقهما خلال الجولة الدكتور محمود أبو العينين المشرف العام على مركز الكبد، والدكتور أشرف عثمان مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت رئيس مرفق الإسعاف بالمنيا، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام جامعة المنيا، وعبد الناصر حسان أمين الجامعة المساعد للمستشفيات الجامعية، وأسامة فوزى مدير الأمن الإدارى بالجامعة، والمهندس محمد سيد رئيس مجلس مدينة المنيا، والأطقم الطبية ورؤساء اقسام المستشفيات، وأطقم التمريض والأطقم الفنية بها.

كما شملت الجولة تفقد لغرف العناية المركزة بكل من مبنى الاستقبال والطوارئ، ومستشفى الكبد ووحدات المناظير والكبد والعناية المركزة، والعيادات الخارجية وغرف العمليات بمستشفى الكبد، بالإضافة إلى مركز التعقيم الملحق بمستشفى الكبد الذى يحتوى على أحدث أجهزة التعقيم بالبلازما، حيث تسهم هذا المنشآت الطببية الجديدة بأن تكون أكبر مراكز علاجية لأمراض الكبد واستقبال حالات الطوارئ بصعيد مصر.

 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (4)
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد

 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (5)
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد 

 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (6)
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد

 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (7)
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد

 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (1)
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد 

 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (2)
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد

 

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد (3)
محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى الطوارئ ومستشفى الكبد

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

اخبار اليوم

جامعة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة