اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 09:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انهيار منزل مكون من طابقين بطما سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:22 ص
انهيار منزل مكون من طابقين بطما سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح إنهيار منزل - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية أم دومه بمركز طما شمال محافظة سوهاج ، حادث إنهيار منزل مكون من طابقين ، مبنى بالطوب الأحمر والطين ، مأهول بالسكان ، ولم ينتج عن الإنهيار خسائر بالأرواح ، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة .

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما ، بحدوث إنهيار منزل بدائرة المركز ، دون حدوث إصابات بشرية بين قاطنى المركز .

وبالفحص تبين من خلال التحريات ، التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد أحمد عبد الرؤف رئيس وحدة مباحث المركز ، بإنهيار منزل بناحية أم دومه دائرة المركز .

أنتقل مأمور وضباط مركز سوهاج ، وقوات إدارة الحماية المدنية ، إلى مكان إنهيار المنزل ، وتبين من الفحص إنهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والطين ، على مساحة 120 متر مأهول بالسكان ، ملك المدعو " حماده م ا س " 32 سنة عامل ، ويقيم بذات الناحية " دون حدوث إصابات  " .

نتج عن ذلك نفوق رأس ماشية ، وبسؤال مالك المنزل " حمادة م. ا. س " قرر بمضمون ما تقدم ، وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه ، وتم إخطار الوحدة المحلية وإخطار إدارة الطب البيطرى ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

 

ويذكر أنه قد شهدت قرية التل الزوكى دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، إنهيار جزئى بحجرة بالطابق الأول العلوى والأراضى دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الإنهيار.

انتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس وحدةمباحث مركز شرطة طما بحدوث انهيار جزئى بمنزل بناحية تل الزوكي دائرة المركز و تبين انهيار جزئى بحجرة بالطابق الأول علوي والأرضى من الخلف بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة " 120 " متر ملك المدعو علي م ح ا 62 سنة عامل ويقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته " دون حدوث إصابات ".

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

انهيار منزل

طما

مدير امن سوهاج

قرية ام دومة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة