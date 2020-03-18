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اليونسكو: نصف طلاب العالم محرومون من الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:19 م
اليونسكو: نصف طلاب العالم محرومون من الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا اليونسكو
كتب سمير حسنى

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أن نصف طلاب العالم محرومون من الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، وكانت المنظمة الدولية قالت سابقا أن نحو 300 مليون طالب على مستوى العالم قد يبقون فى منازلهم لأسابيع بسبب إغلاق السلطات للمدارس فى أكثر من 12 دولة فى محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتشر الفيروس من الصين إلى نحو 80 دولة وأصاب أكثر من 95 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 3200.

 

وأغلقت إيطاليا جميع المدارس والجامعات اليوم الخميس حتى 15 مارس على الأقل وشجعت على التعليم الإلكترونى فى إطار سعيها لإبطاء وتيرة انتقال العدوى فى أكثر دول أوروبا تضررا من الفيروس، وقالت أودرى أزولاى المديرة العامة لليونسكو التى تتخذ من باريس مقرا "مدى وسرعة التعطيل الحالى للدراسة لا مثيل لهما، وإذا استمر طويلا، فإنه قد يهدد الحق فى التعليم".

 

وكانت الصين قبل أسبوعين فقط البلد الوحيد الذى كان إغلاق المدارس فيه إلزاميا.

 

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن تسع دول أخرى أغلقت مدارس فى بعض المناطق لديها. وإذا أمرت هذه الدول أيضا بإغلاق جميع المدارس بها فإن 180 مليون طالب آخرين سيُمنعون مؤقتا من ارتياد المدارس.


اليونسكو

كورونا

اغلاق المدارس

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