اليوم السابع: "الدولة.. يد تكافح كورونا.. ويد تساعد المواطنين"

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "الدولة.. يد تكافح كورونا.. ويد تساعد المواطنين"، وفيه: القوات المسلحة تطهر جامعة القاهرة.. عزل ذاتى للقادمين من العمرة.. منع مغادرة أطقم العاملين بالمحافظات السياحية.. الداخلية تطارد المراكز التعليمية ومحتكرى الأغذية ومروجى الشائعات.. مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضى.. هنا «بلقاس» بالدقهلية.. حياة طبيعية ترد على الشائعات، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الرابعة من العدد الورقى.





وداخل العدد



ـ الرئيس يعقد اجتماعا لمتابعة جهود وزارة التعاون الدولى.. ورانيا المشاط: تعظيم الاستثمارات الأمريكية فى مصر



ـ وزير المالية: حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى سوق المال

ـ «التعليم»: تخفيف منهج اللغة الإنجليزية لطلاب الدمج بالصفين الأول والثانى الثانوى



ـ العالم يضحى بالمنتخبات لإنقاذ «بيزنس» المليارات

ـ حكايات البطولة والتضحيات للأمهات المثاليات فى مصر



ـ وزير المالية: حريصون على مساندة النشاط الاقتصادى.. وتحفيز البورصة

ـ 3.6 مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعى



ـ تخفيف اللغة الإنجليزية لطلاب الدمج للأول والثانى الثانوى

ـ «المصرية للاتصالات» تقرر مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضى



ـ «الإنتاج الحربى» و«الاستثمار» تبحثان فرص الاستثمارات فى التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة