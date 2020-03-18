اليابان تلغى مأدبة على شرف تنصيب ولى العهد على العرش بسبب كورونا

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ألغت لجنة حكومية في اليابان اليوم /الأربعاء/ مأدبة في القصر الإمبراطوري ، كان من المقرر أن تقام على شرف ولي العهد الأمير فوميهيتو احتفالًا بحفل تنصيبه على العرش، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه كان من المقرر أن يقيم ولي العهد مأدبة يوم 21 أبريل بعد أن يعلن رسمياً وضعه الجديد في احتفال مقرر يوم 19 أبريل.

وكان آبي قد طالب الأسبوع الماضي بإلغاء أو تأجيل الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى في البلاد لمدة 10 أيام أخرى، وذلك بعد تقديم طلبه الأول في أواخر شهر فبراير الماضي للحد من الإصابات المحلية.

وعلى صعيد أخر، تم تأجيل زيارة الإمبراطور الياباني "ناروهيتو" وزوجته الإمبراطورة "ماساكو" المقررة إلى بريطانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر

أن يقوم الإمبراطور وزوجته بزيارة بريطانيا مطلع شهر مايو المقبل، والتي كانت تمثل أول رحلة خارجية لهما منذ تولي الإمبراطور العرش العام الماضي.

يشار إلي أن عدد الإصابات المؤكدة في اليابان بلغت ألفا و500 حالة من بينها حوالي 700 حالة على متن سفينة دايموند برينسس السياحية التي خضعت للحجر الصحي بالقرب من العاصمة طوكيو.