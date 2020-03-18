الوقاية خير من العلاج.. تطبيق معايير السلامة وتعقيم المبانى والمرافق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد المصالح الحكومية والنقابات والمدارس والمستشفيات وجامعة كفر الشيخ حملات للتنظيف والتطهير والتعقيم، لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، شارك فيها العاملون بها، حفاظا على صحة العاملين والمترددين عليها من مستفيدى الخدمات من الإصابة بمرض كورونا، كما قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ منع الشيشة بالمقاهى، وتعطيل البصمة فى المصالح الحكومية.

فجامعة كفر الشيخ شهدت أعمال تطهير وتعقيم للمبانى والمدرجات والمعامل والمرافق والطرقات والمكاتب والحمامات فى إطار تنفيذ خطة إدارة الجامعة الشاملة للوقاية ومواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية منذ بداية الأزمة والتى تم تعميمها على كليات وإدارات الجامعة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، بأنه اطمأن على سير عمليات التعقيم والتطهير لمبانى كليات الجامعة ووحداتها، وقال إن الجامعة بالتعاون مع مديرية الصحة بكفر الشيخ عقمت مبانيها من للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وتوفير أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.

وقال دسوقى إنه تم تجهيز مبنى لاستقبال الحالات المشتبه بها والذى اشتمل على عيادات لاستقبال المرضى، والغرف والمعمل، مشيرا إلى تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان بجميع الكليات ومرافق الجامعة وتطبيق الإجراءات الوقائية كافة ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية التى وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضح دسوقى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لتنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا ومتابعة حالة الطقس، وتم المرور على المرور باستمرار على أسطح كليات الجامعة والتأكد من عدم وجود أى مخلفات عليها مع التخلص الآمن والسريع من أى مخلفات داخل الكلية وتوافر الإسعافات الأولية فى عيادة كل كلية مع وجود ترمومتر كمادات، خافض للحرارة وغيرها مع التوجه إلى العيادات الجامعية فى حالة ظهور أى أعراض جانبية لفيروس كورونا والتنبيه على العمداء والمسئولين بكل كليات الجامعة على عدم إثارة أى إشاعات مغلوطة بين الطلاب والسادة العاملين فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وأيضا التنبيه على جميع الطلاب بارتداء القفازات داخل المعامل الدراسية.

كما قرر الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إيقاف العمل بالبصمة الإلكترونية لمدة أسبوعين، فى ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت الإدارات التعليمية والمدارس، بتوجيهات الدكتورة بثينة كشك، وكيل وارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حملات للنظافة والتعقيم شارك فيها مديرى المدارس والمعلمون والعمال، كما تم بث فيديوهات لشرح المقررات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى، عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالإدارات التعليمية والمديرية، وتوعية الطلاب عبر تلك الصفحات بفيرس كورونا.

كما شهدت نقابة المهندسين بكفر الشيخ اتخاذ عدة إجراءات وقائية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ احتياطات وقائية احترازية، فتم تعقيم المبنى كاملا بعد انتهاء يوم العمل، وتم قياس درجة الحرارة وتوزيع كمامات مجانا، ومطهرات لليدين للمهندسين المتعاملين مع النقابة فور دخولهم المبنى.

وقال المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، أنه تم تعليق جميع الاجتماعات والفعاليات وأنشطة اللجان، وتقليص ساعات العمل بالنقابة، لتصبح من التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء، مع تعليق العمل بصالة الخدمات والمصاعد لمدة نصف ساعة من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا لتطهير وتعقيم المبنى.

وأضاف أنه تم إلزام جميع المتعاملين مع النقابة بالخضوع لقياس درجة الحرارة إلكترونياً، وارتداء الكمامة الطبية عند دخول المبنى، على أن تقوم النقابة بتوفيرها مجانا للمهندسين المتعاملين معها.

كما أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه لا يوجد أى حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد فى محافظة كفر الشيخ حتى تاريخه، مؤكدة أنه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يومياً بمنازلهم لمدة 14 يوما فترة الحضانة من قبل إدارة الأمراض المعدية والترصد، ومن خلال فرق الوقائى بالإدارات الصحية وأن أى حالة يظهر عليها الأعراض يتم عزلها فوراً بإحدى مستشفيات الإحالة.

وأهابت الدكتورة سوسن سلام، المواطنين بكفر الشيخ تحرى الدقة قبل تداول أى خبر خصوصاً فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، مؤكدة أن كل المستشفيات شهدت اعمال التعقيم والتطهير.

وقال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، تشهد مديرى الإدارات، بتدشين حملة التطهير والنظافة بجميع المساجد بالكلور والمواد المطهرة، مشيداً بالروح الطيبة، وتعاون رواد المساجد من خلال تزويدها بالمطهرات والمشاركة الفعالة فى نجاح الحملة التى تستمر يوميا فى جميع المساجد تحت إشراف مديرى الإدارات المختلفة.

وأضاف الفقى أن من أعمال البر دفع الضرر عن الناس وعدم الحاق الأذى بهم، وأن روح التكاتف ليست غريبة على مجتمعنا لاسيما عندما تهددنا المخاطر.

وشدد الشيخ سعد الفقى على جميع الأئمة بوقف كل الفعاليات والاحتفالات والاقتصار على أداء الصلوات الخمس، وخطبه الجمعة، مؤكدا على تفعيل قرار الدكتور مختار جمعه، وزير الاوقاف بأن تكون الخطبة 15 دقيقة فقط مع الالتزام بعنوان خطبه الوزارة.

وقال الفقى إنه قرر وقف العمل بدور المناسبات والمدارس القرآنية والعلمية ومكاتب التحفيظ ولحين صدور تعليمات اخرى من الوزارة، وان فريق التفتيش والمتابعة يجوب القرى والنجوع لمراقبة تنفيذ التعليمات بكل دقة.

وقال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم تأجيل الدراسة بجميع مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف لمدة أسبوعين اتساقا مع تأجيل الدراسة بالمدارس سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.















































































































