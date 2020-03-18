الوحدة المحلية ببني سويف تغلق مقهى بالقوة الجبرية

بني سويف هانى فتحى

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قرار رقم 559 لسنة 2020 بالغلق الإداري والقوة الجبرية لمقهى بشارع صلاح سالم، وذلك "لمدة أسبوع"، مع تكليف قسم الرخص بالإدارة الهندسية وشرطة المرافق بتطبيق القرار، وذلك لعدم الالتزام بقرار المحافظة الخاص بمواعيد الغلق.

يأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار الدكتور محمد هاني غنيم بإغلاق المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات"يوميا "بداية من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي، وذلك بهدف تقليل تجمعات المواطنين في الأماكن العامة ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا(covid_19)، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس.

وكان بلال حبش نائب محافظ بني سويف حملة تفتيشية أمس على المقاهى العامة والكافيهات، ورافقه خلالها رئيس مدينة بني سويف وجيه عبد الرازق ونواب رئيس المدينة وشرطة المرافق وقوة أمنية من الشرطة، وذلك لمتابعة تنفيذ لقرار المحافظ بأغلاق المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات والمطاعم وغيرها مما شملهم قرار الغلق "يوميا "بداية من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي

حيث أسفرت الحملة عن غلق بعض المقاهي والكافيهات والمحال العامة المخالفة بطريق كورنيش النيل،عبد السلام عارف،صالح سالم ،منطقة الزهور،وحى الأباصيري، وذلك لعدم التزامها بمواعيد الغلق التي تضمنها قرار المحافظ، فضلا عن مخالفة بعضها بتقديم الشيشة لروادها من المواطنين ،وتحرير محاضر ضد المخالفين

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أصدر عدة قرارات بشأن حصر وباء كورونا منها تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية من ظهر الخميس المقبل حتى 31 مارس الجاري، وذلك في إطار التوجيهات رئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا