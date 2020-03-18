اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الوحدة المحلية ببني سويف تغلق مقهى بالقوة الجبرية

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:18 م
الوحدة المحلية ببني سويف تغلق مقهى بالقوة الجبرية غلق المقاهى - ارشيفية
بني سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قرار رقم 559 لسنة 2020 بالغلق الإداري والقوة الجبرية لمقهى بشارع صلاح سالم، وذلك "لمدة أسبوع"، مع تكليف قسم الرخص بالإدارة الهندسية وشرطة المرافق بتطبيق القرار، وذلك لعدم الالتزام بقرار المحافظة الخاص بمواعيد الغلق. 

يأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار الدكتور محمد هاني غنيم بإغلاق المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات"يوميا "بداية من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي، وذلك بهدف تقليل تجمعات المواطنين في الأماكن العامة ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا(covid_19)، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس.

وكان بلال حبش نائب محافظ بني سويف حملة تفتيشية أمس على المقاهى العامة والكافيهات، ورافقه خلالها رئيس مدينة بني سويف وجيه عبد الرازق ونواب رئيس المدينة وشرطة المرافق وقوة أمنية من الشرطة، وذلك لمتابعة تنفيذ لقرار المحافظ بأغلاق المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات والمطاعم وغيرها مما شملهم قرار الغلق "يوميا "بداية من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي

حيث أسفرت الحملة عن غلق بعض المقاهي والكافيهات والمحال العامة المخالفة بطريق كورنيش النيل،عبد السلام عارف،صالح سالم ،منطقة الزهور،وحى الأباصيري، وذلك لعدم التزامها بمواعيد الغلق التي تضمنها قرار المحافظ، فضلا عن مخالفة بعضها بتقديم الشيشة لروادها من المواطنين ،وتحرير محاضر ضد المخالفين

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أصدر عدة قرارات بشأن حصر وباء كورونا منها تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية من ظهر الخميس المقبل حتى 31 مارس الجاري، وذلك في إطار التوجيهات رئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا

 

 

 


بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة