اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الهجرة تستجيب لعاملين مصريين وتعيدهم من المغرب قبل تعليق حركة الطيران

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:18 م
الهجرة تستجيب لعاملين مصريين وتعيدهم من المغرب قبل تعليق حركة الطيران السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجابت وزارة الهجرة لاستغاثات أسر وعائلات عدد من العاملين، واستطاعت بالتنسيق مع الجهات المعنية، عودة فريق عمل شركة قناة السويس للحاويات الشريكة لمجموعة ميرسك العالمية، إلى أرض الوطن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، يأتى ذلك فى إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة المصرية ووزارتى الهجرة والطيران المدنى، وفى ضوء تلقى وزارة الهجرة طلب عدد من المصريين العاملين بدولة المغرب الشقيق، العودة إلى مصر خلال هذه الفترة قبل تعليق حركة الطيران المقرر لها منتصف يوم 19 وحتى 31 مارس الجارى.

 

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنها تلقت أمس طلب عودة 8 مصريين عاملين بشركة قناة السويس للحاويات ويعملون بدولة المغرب الشقيق، إلى مصر خلال هذه الفترة الفترة قبل تعليق حركة الطيران المقرر لها منتصف يوم 19 وحتى 31 مارس الجاري، وعلى الفور تواصلت مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب لتنسيق عودة هؤلاء العاملين، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد فى تنفيذ طلب عودتهم فى أقل من 24 ساعة.

 

وأعربت وزيرة الهجرة، عن بالغ شكرها للطيار محمد منار وزير الطيران المدني على استجابته السريعة لتوفير لطلب وزارة الهجرة وتخصيص عدد من المقاعد في الطائرة العائدة من المغرب فجر اليوم الأربعاء، بعدما قدمت مكاتب شركة مصر للطيران كافة التسهيلات حتى يتمكن العاملين من حجز تذاكر طيرانهم في الوقت المطلوب.

 

وتقدم مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات والعاملين بها، بخالص الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على استجابتها السريعة لطلب واستغاثات عدد من الأسر والعائلات المصرية، من أجل عودة فريق عمل الشركة من دولة المغرب الشقيق، مثمنين ما بذل من مجهودات حثيثة للتنسيق والتعاون لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعودة فريق العمل، الأمر الذي يعطي رسائل إيجابية ومطمئنة للمستثمرين بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة، خاصة وأن شركة قناة السويس للحاويات تربطها شراكة مع شركة مجموعة ميرسك العالمية في هذا المشروع المقام في المغرب.

 

 

 

IMG-20200318-WA0023
 

 


 

الهجره

وزاره الهجره

المصريين بالخارج

اخبار مصرية

المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة