الهجرة تستجيب لعاملين مصريين وتعيدهم من المغرب قبل تعليق حركة الطيران

استجابت وزارة الهجرة لاستغاثات أسر وعائلات عدد من العاملين، واستطاعت بالتنسيق مع الجهات المعنية، عودة فريق عمل شركة قناة السويس للحاويات الشريكة لمجموعة ميرسك العالمية، إلى أرض الوطن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، يأتى ذلك فى إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة المصرية ووزارتى الهجرة والطيران المدنى، وفى ضوء تلقى وزارة الهجرة طلب عدد من المصريين العاملين بدولة المغرب الشقيق، العودة إلى مصر خلال هذه الفترة قبل تعليق حركة الطيران المقرر لها منتصف يوم 19 وحتى 31 مارس الجارى.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنها تلقت أمس طلب عودة 8 مصريين عاملين بشركة قناة السويس للحاويات ويعملون بدولة المغرب الشقيق، إلى مصر خلال هذه الفترة الفترة قبل تعليق حركة الطيران المقرر لها منتصف يوم 19 وحتى 31 مارس الجاري، وعلى الفور تواصلت مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب لتنسيق عودة هؤلاء العاملين، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد فى تنفيذ طلب عودتهم فى أقل من 24 ساعة.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن بالغ شكرها للطيار محمد منار وزير الطيران المدني على استجابته السريعة لتوفير لطلب وزارة الهجرة وتخصيص عدد من المقاعد في الطائرة العائدة من المغرب فجر اليوم الأربعاء، بعدما قدمت مكاتب شركة مصر للطيران كافة التسهيلات حتى يتمكن العاملين من حجز تذاكر طيرانهم في الوقت المطلوب.

وتقدم مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات والعاملين بها، بخالص الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على استجابتها السريعة لطلب واستغاثات عدد من الأسر والعائلات المصرية، من أجل عودة فريق عمل الشركة من دولة المغرب الشقيق، مثمنين ما بذل من مجهودات حثيثة للتنسيق والتعاون لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعودة فريق العمل، الأمر الذي يعطي رسائل إيجابية ومطمئنة للمستثمرين بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة، خاصة وأن شركة قناة السويس للحاويات تربطها شراكة مع شركة مجموعة ميرسك العالمية في هذا المشروع المقام في المغرب.



