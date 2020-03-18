النمسا تعلن إغلاق حدودها مع ألمانيا لمنع تفشى كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في النمسا اليوم اعتزامها إغلاق حدود البلاد مع ألمانيا اعتباراً من منتصف الليلة وذلك في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



وقالت متحدثة باسم الوزارة لوكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه) إنه من المنتظر إغلاق المعابر الحدودية الصغيرة، مضيفة أنه يتوقع أن تقوم السلطات النمساوية بتفعيل الإجراء نفسه على الحدود مع إيطاليا وسويسرا وإمارة ليشتنشتاين.

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في النمسا اليوم الأربعاء ليصل إلى 1471 حالة بنسبة زيادة بغت 30% عن اليوم السابق.

وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في تيرول وهو 352 حالة وفي فورارلبرغ المجاورة 107 حالات، بالإضافة إلى 237 حالة مؤكدة في النمسا السفلى وفي فيينا 180 إصابة وفي ستيريا 188 حالة وفي النمسا العليا 285 حالة وفي سالزبورغ 80 حالة وفي بورغنلاند 13 حالة وفي كارينثيا 29 حالة.

وأشار البيان إلى إجراء فحوصات واختبارات طبية لنحو 11977 شخصا، وبلغ عدد المرضى الذين تم شفاؤهم 9 حالات، في حين تم تسجيل 4 وفيات حتى الآن .

وأوضح البيان أنه تم الإعلان عن 198 ألفا و152 حالة إصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم منها 81 ألفا و86 حالة في الصين وقد تعافى 81 ألفا و960 شخصا بالفعل من فيروس كورونا على مستوى العالم.

ناشد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، مواطنيه السائحين في الخارج بسرعة العودة لبلادهم والتزام منازلهم استجابة لإجراءات الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا. وذكرت الخارجية النمساوية، في بيان أن الطيران النمساوي سيّر رحلة خاصة لإعادة نمساويين من المغرب، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية النمساوية ستعلق جميع رحلاتها اعتبارا من بعد غد الخميس. وأضافت الوزارة، في البيان، أن وزراء خارجية النمسا والتشكيك وسلوفاكيا والمجر عقدوا اليوم مباحثات عن بعد من خلال تقنية (فيديو كونفرانس) لبحث التنسيق المشترك للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بعد إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي. وأعلنت النمسا تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وأوكرانيا وروسيا للحد من تفشى الوباء العالمى "كورونا". ومن جانب آخر أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل رابع وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، لسيدة تبلغ من العمر 48 عاما، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1132 حالة، وقالت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء، "إن أعلى الإصابات جاءت فى ولاية تيرول بـ275 حالة، والنمسا العليا 231 حالة، موضحة أنه تم إجراء اختبارات صحية لـ10278 مشتبه فى إصابتهم، بينما تعافت 8 حالات". وأشار البيان، إلى أن باقى الحالات موزعة كتالي: (النمسا السفلى 165 حالة، وفيينا 130، وستيريا 145 حالة، وفورارلبرغ 91، وسالزبورغ 66، وكارينثيا 18، وبورغنلاند 11). ولفت إلى أنه تم الإعلان عن ما مجموعه 182،406 حالة مؤكدة فى جميع أنحاء العالم، حيث شهدت الصين 80،050 حالة، فيما تعافى بالفعل عالميا 79433 شخصا. وكان المستشار النمساوى زيباستيان كورتس، قد أعلن فرض قيود كبيرة على الحركة فى الأماكن العامة اليوم الأحد وحث النمساويين على عزل أنفسهم وحظر التجمعات التى يزيد عدد المشاركين فيها عن خمسة وفرض مزيدا من القيود على من يمكنهم دخول البلاد. وقال متحدث باسم الحكومة إن القيود على الحركة والتجمعات العامة تبدأ السريان يوم أمس الاثنين بينما صدرت أوامر بإغلاق المطاعم اعتبارا من الثلاثاء الذى سيشهد أيضا بدء تطبيق القيود الجديدة على دخول البلاد. وقال مكتب كورتس فى بيان "النمساويون مطالبون بعزل أنفسهم... يعنى هذا اقتصار التواصل الاجتماعى على من يعيشون معهم". وأضاف أنه ينبغى أن يقتصر خروج الناس من منازلهم على الذهاب لأداء أعمال لا يمكن تأجيلها أو لشراء إمدادات الطعام الضرورية ومساعدة الآخرين.

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في النمسا اليوم الأربعاء ليصل إلى 1471 حالة بنسبة زيادة بغت 30% عن اليوم السابق.

وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في تيرول وهو 352 حالة وفي فورارلبرغ المجاورة 107 حالات، بالإضافة إلى 237 حالة مؤكدة في النمسا السفلى وفي فيينا 180 إصابة وفي ستيريا 188 حالة وفي النمسا العليا 285 حالة وفي سالزبورغ 80 حالة وفي بورغنلاند 13 حالة وفي كارينثيا 29 حالة.

وأشار البيان إلى إجراء فحوصات واختبارات طبية لنحو 11977 شخصا، وبلغ عدد المرضى الذين تم شفاؤهم 9 حالات، في حين تم تسجيل 4 وفيات حتى الآن .

وأوضح البيان أنه تم الإعلان عن 198 ألفا و152 حالة إصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم منها 81 ألفا و86 حالة في الصين وقد تعافى 81 ألفا و960 شخصا بالفعل من فيروس كورونا على مستوى العالم.