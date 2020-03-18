اليوم السابع
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النفط يهبط لليوم الثالث مع التوسع فى حظر السفر بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:39 ص
النفط يهبط لليوم الثالث مع التوسع فى حظر السفر بسبب كورونا النفط
رويترز

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، لتسجل تراجعا 17% منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.
 
ونزل خام القياس العالمي برنت 43 سنتا ما يعادل 1.5% إلى 28.30 دولار للبرميل وكان قد بلغ في وقت سابق 28.26 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016، وفقد خام القياس العالمي 4.3% أمس.
 
وتراجع الخام الأمريكي 47 سنتا ما يعادل 1.7% إلى 26.48 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 26.20 دولار هو أيضا أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 6% أمس.
 
ولقيت الأسعار بعض الدعم من بيانات تفيد انخفاض مخزونات الخام والبنزين والمشتقات في الولايات المتحدة، لكن توقعات الطلب تظل قاتمة وسط حرب أسعار بين المنتجين الرئيسيين.
 
وقال جولدمان ساكس في مذكرة "انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا يبدو أكثر حدة" وتوقع أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ بداية 2002.
 
كما توقع البنك انكماش الطلب بواقع ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول نهاية مارس بسبب الوباء وأن يبلغ التراجع السنوي 1.1 مليون برميل يوميا في 2020 وهو ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.

أسعار النفط

النفط

كورونا

برنت

براميل بترول

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