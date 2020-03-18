النادى الأهلى للنيابة: أخطرنا صالح جمعة لحضور التحقيق فى واقعة دهس شاب

استلمت نيابة الجيزة، إخطارًا من النادى الأهلى يفيد أنه أعلن لاعبه صالح جمعة بالحضور للنيابة لسماع أقواله فى واقعة اتهامه بدهس شاب بسيارته ووقع اللاعب على إعلان استلامه.

كانت نيابة الجيزة، أخطرت اللاعب على مقر نادية باستدعائه لاستجوابه فى واقعة دهس شاب بسيارته

واستلمت نيابة الجيزة، استعلام ادارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب لصالح جمعة لاعب النادى الأهلى بدهسه بسيارته حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك.

وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها.

وقال سايس بالشارع أنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادى الزمالك وتبين أن الحادث وقع فى الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحى، الذى يعمل به.