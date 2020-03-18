اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 06:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المنشآت الفندقية: العمالة فى مواقعها ومستمرون فى إجراءات الوقاية

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:00 ص
المنشآت الفندقية: العمالة فى مواقعها ومستمرون فى إجراءات الوقاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مصدر بغرفة المنشآت الفندقية أن جميع الفنادق ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التى أكدت عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار المصدر لليوم السابع أنه لا يوجد حديث عن غلق منشآت فندقية أو تقليل نسبة العمالة، مشددا على ان وزارة السياحة وغرفة الفنادق بذلت جهودا مضنية على مدار العامين الماضيين فى تدريب وتأهيل تلك العمالة بعد أزمة تسرب العاملين من القطاع خلال سنوات توقف الحركة السياحية، وبالتالى لا يمكن التفريط فى تلك العمالة بأى شكل من الأشكال خاصة أن الأزمة حاليا أزمة عالمية وطارئة ستأخذ فترتها وتختفى وتعود السياحة لطبيعتها.

ولفت إلى أن كل فندق يتصرف مع العاملين وفقا لاحتياجاته وطاقته ورؤيته، وهناك بدائل عديدة قد يتم توزيعهم لشيفتات مختلفة وإجازات ويتم التبديل بين كل مجموعة وأخرى، مشددا على أن هذا حديث سابق لأوانه، وسيتم التعامل معه وفقا لتوجهات كل مجموعة فندقية وإدارتها.

وبدأت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة الفنادق فى وضع سيناريوهات سريعة للتعامل مع الأزمة، فور ظهور إصابات بالفيروس على متن باخرة نيلية الجمعة الماضية، وتضمنت محاور أساسية تعمل عليها أهمها استمرار فحص العاملين بالفنادق فى المحافظات المصرية بعد الانتهاء فحص الأقصر خلال الاسبوع الماضى، وتوزيع 1000 جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared) علي الفنادق الثابتة والعائمة للكشف الدورى على النزلاء والعاملين بها.

وتعاقدت الفنادق مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس، مع استمرار تقديم تدريبات توعية لجميع العاملين من خلال 26 مدرب يتنقلون فى جميع المحافظات السياحية على الإجراءات الوقائية التى يجب اتباعها، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوى.


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

السياحة

كورونا

الفنادق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. الصحة العالمية تعلن عن البديل

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. الصحة العالمية تعلن عن البديل

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة