المنشآت الفندقية: العمالة فى مواقعها ومستمرون فى إجراءات الوقاية

كتبت آمال رسلان

أكد مصدر بغرفة المنشآت الفندقية أن جميع الفنادق ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التى أكدت عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار المصدر لليوم السابع أنه لا يوجد حديث عن غلق منشآت فندقية أو تقليل نسبة العمالة، مشددا على ان وزارة السياحة وغرفة الفنادق بذلت جهودا مضنية على مدار العامين الماضيين فى تدريب وتأهيل تلك العمالة بعد أزمة تسرب العاملين من القطاع خلال سنوات توقف الحركة السياحية، وبالتالى لا يمكن التفريط فى تلك العمالة بأى شكل من الأشكال خاصة أن الأزمة حاليا أزمة عالمية وطارئة ستأخذ فترتها وتختفى وتعود السياحة لطبيعتها.

ولفت إلى أن كل فندق يتصرف مع العاملين وفقا لاحتياجاته وطاقته ورؤيته، وهناك بدائل عديدة قد يتم توزيعهم لشيفتات مختلفة وإجازات ويتم التبديل بين كل مجموعة وأخرى، مشددا على أن هذا حديث سابق لأوانه، وسيتم التعامل معه وفقا لتوجهات كل مجموعة فندقية وإدارتها.

وبدأت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة الفنادق فى وضع سيناريوهات سريعة للتعامل مع الأزمة، فور ظهور إصابات بالفيروس على متن باخرة نيلية الجمعة الماضية، وتضمنت محاور أساسية تعمل عليها أهمها استمرار فحص العاملين بالفنادق فى المحافظات المصرية بعد الانتهاء فحص الأقصر خلال الاسبوع الماضى، وتوزيع 1000 جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared) علي الفنادق الثابتة والعائمة للكشف الدورى على النزلاء والعاملين بها.

وتعاقدت الفنادق مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس، مع استمرار تقديم تدريبات توعية لجميع العاملين من خلال 26 مدرب يتنقلون فى جميع المحافظات السياحية على الإجراءات الوقائية التى يجب اتباعها، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوى.