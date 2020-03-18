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المنشآت السياحية تخاطب المولات لإعفاء المطاعم من الإيجار بسبب أزمة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:09 م
المنشآت السياحية تخاطب المولات لإعفاء المطاعم من الإيجار بسبب أزمة كورونا مول
كتبت آمال رسلان 

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أكدت غرفة المنشآت السياحية أنها ستخاطب أصحاب المولات التجارية، وترسل لهم مناشدات بالتيسير مع المستأجرين الذين يكون نشاطهم "مطاعم، كافتيريات، كافيه" بإعفائهم من القيمة الإيجارية الشهرية لمدة 6 أشهر، وذلك لحين انتهاء هذه الأزمة الطارئة بسبب فيروس كورونا.

 

وأوضحت الغرفة أنها ستقوم بعدد من التحركات العاجلة لدى وزارة السياحة والاثار والجهات الحكومية ذات الصلة، لمحاولة تخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية والمطاعم حتى تعبر تلك الأزمة، وفى مقدمتها المطالبة بتقديم البنوك التجارية لقروض ميسرة، والإعفاء من سداد التأمينات الإجتماعية والكهرباء والمياه والغاز لمدة 6 شهور.

 

ولفتت الغرفة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة لبحث التداعيات والأزمات التى تواجه المنشآت السياحية ، نتيجة للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الحكومة المصرية للحد من إنتشار فيروس الكورونا، حيث عقد الجانبان اجتماعا مشتركا حضره هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، وتم خلاله بحث الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التخفيف عن كاهل المنشآت السياحية.

 

وقد تم الإتفاق على مجموعة من الخطوات التنسيقية بين الغرفتين تمثل ورقة عمل للمساهمة فى دعم المنشآت السياحية  لعبور هذه الأزمة دون خسائر للأقتصاد القومى.

 

وتمثلت هذه الخطوات فى إصدار مناشدات للعديد من أجهزة الدولة المعنية لإصدار قرارات وتوجيهات وتعليمات رسمية بتقديم تسهيلات وتيسيرات للمنشآت السياحية منها مخاطبة الأستاذ الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار، لعقد إجتماع عاجل أو مخاطبة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإصدار توجيهات للبنوك التجارية لمنح قروض ميسرة تصل لمدة  ثلاثة أعوام لكل أصحاب السجلات التجارية التى تحمل أنشطة " مطاعم ، كافتيريات ، كافيه "،على أن يكون أول قسط  للسداد بعد 6 شهور من تاريخ استلامه للقرض.

 

كما أوصى الإجتماع أيضاً قيام الدكتور وزير السياحة والآثار، بتقديم مقترح إلى دولة معالى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوبى، بإعفاء أصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط "مطاعم، كافتيريات، كافيه"، من سداد قيمة فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه لمدة 6 شهور  لتخفيف الإعباء عنها . 

 

وأوصى الإجتماع مخاطبة الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى ، بإصدار قرار لهيئة التأمينات الإجتماعية بإعفاء كل أصحاب النشاط  " مطاعم ، كافتيريات ، كافيه "من سداد حصة أصحاب العمل والعاملين بهذه المنشآت المدرجين بإستمارة 2 تأمينات من التأمينات الإجتماعية لمدة 6شهور  تبدا من صدور القرار. كما أتفقت الغرفتين على التواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما خلال هذه الفترة والأيام  المقبلة عبر توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من المنشآت غير الخاضعة للإشراف السياحى وتوافقها فيما تقدمه من أغذية ومشروبات مع المعايير والإشتراطات الخاصة بصحة سلامة الغذاء الآمن.


مطاعم سياحية

كورونا

السياحة

اخبار مصر

اخبار اليوم

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