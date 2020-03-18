المفوضية الأوروبية: نعمل لضمان استمرار مفاوضات ما بعد "بريكست"

أ.ش.أ

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير، أن بروكسل ستبذل كل جهد ممكن لتأمين الوسائل اللازمة لاستمرار المفاوضات مع لندن بشأن العلاقة المستقبلية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

تأتي تصريحات مامير، الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير انتشار وباء (كوفيد-19) على مسيرة المفاوضات الجارية حاليا بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لترتيب علاقات الجوار المستقبلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وكانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبى في 31 يناير الماضي، ودخلت في مرحلة انتقالية لمدة عام يجري خلالها التفاوض مع بروكسل لترتيب شكل العلاقة بين الطرفين الجارين.

ويُخشى أن يدفع انتشار وباء فيروس (كورونا) بريطانيا إلى طلب تمديد مدة المرحلة الانتقالية التي ستنتهي بنهاية العام الجاري، ولكن المتحدث الأوروبي قال "لن نملى على البريطانيين ما يجب أن يفعلوه".

لكن مامير، ألمح إلى أن الوضع يتغير بسرعة وأن ما ينفع اليوم قد لا يكون كذلك غداً، ولذلك يرى أن اتخاذ القرار بشأن الخطوات القادمة يعود للطرفين.

ولا تستبعد المفوضية أن يتم التفاوض بين الفريق الأوروبى ونظيره البريطاني خلال فترة انتشار الوباء عن طريق الفيديو أو أي وسيلة اتصال افتراضية أخرى.

يذكر أن معظم الاجتماعات التي تُنظم فى المؤسسات الأوروبية حالياً تتم عبر دائرة فيديو مغلقة للحد من إمكانية انتشار وباء (كوفيد-19).