اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 03:59 م
خالد صلاح
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المغرب يطلب من المواطنين عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة خوفا من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:53 م
المغرب يطلب من المواطنين عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة خوفا من كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط (رويترز)

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قالت وزارتا الداخلية والصحة فى المغرب، اليوم الأربعاء، إنه ينبغى للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وأكد المغرب 49 حالة إصابة بالفيروس تشمل حالتى وفاة وحالة تعافت. ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.

 

قالت وزارتا الداخلية والصحة فى المغرب اليوم الأربعاء إنه ينبغى للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

وأكد المغرب 49 حالة إصابة بالفيروس تشمل حالتى وفاة وحالة تعافت. ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.

 


المغرب

أخبار المغرب

عدم مغادرة المنزل

شراء السلع الضرورية

الرعاية الطبية

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