المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى - أحمد حسنى

يعمل رجال المعمل الكيماوي في الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبط بحوزة عاطل في إمبابة، لكتابة تقرير وافً عنها، وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتها حول الواقعة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة بإمبابة، قبل ترويجه عددا من أقراص الترامادول المخدرة على عملائه، وضبط بحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من القبض على المتهم، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة "الترامادول " وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.