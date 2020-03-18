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المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:00 ص
المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، فى توصياتها أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، تحسبا لهطول الأمطار تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ومن تلك الوصايا.
 
1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.
 
2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا
 
3- يجب مضاعفة مسافة الآمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
 
4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.
 
5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
 
6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز
 
7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.
 
8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.
 
9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
 
10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق
 
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة  تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ،   وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ،  وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا  شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة  ، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة. 
 
 
 

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