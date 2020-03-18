اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 02:22 م
خالد صلاح
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الكويت تحظر تشغيل العمالة المنزلية العاملة بالساعات بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:52 م
الكويت تحظر تشغيل العمالة المنزلية العاملة بالساعات بسبب كورونا كورونا
أ ش أ

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دعا الوكيل المساعد لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية اللواء طلال معرفى اليوم الأربعاء إلى عدم تشغيل العمالة المنزلية التى تعمل بنظام الساعات؛ وذلك لمخالفتها القوانين إضافة إلى المخاطر المحتملة من نقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى حال تشغيل تلك العمالة التى تغيبت عن أصحاب العمل أو العمالة السائبة.
وحذر معرفي - في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - الجميع من مصاحبة أو مخالطة تلك الفئة من العمالة المخالفة مما يعرضهم للمشاكل الصحية وينقل لهم فيروس كورونا وأيضا لأسرهم وأطفالهم لاحتمال اختلاط تلك العمالة بأشخاص مصابين بالفيروس، إضافة إلى مخالفتهم القوانين أو أنهم مطلوبون أمنيا.
وطالب الجميع بضرورة التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين، وسرعة المساعدة في الإبلاغ عن هذة الفئة من العمالة، حفاظا على المصلحة العامة للكويت.


الكويت

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى الكويت

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