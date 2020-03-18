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الكاتدرائية تبلغ الكنائس بغلق قاعات العزاء والمناسبات للحد من الزحام

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:20 م
الكاتدرائية تبلغ الكنائس بغلق قاعات العزاء والمناسبات للحد من الزحام الكاتدرائية
كتبت سارة علام

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أبلغت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كافة إيبراشياتها وكنائسها فى مصر بضرورة الالتزام بقرار الحكومة المصرية بتعليق كافة الفعاليات التى تتسبب فى زحام المواطنين ومن ثم ضرورة غلق قاعات المناسبات التابعة للكنائس فى الإيبراشيات المختلفة.

من جانبه، أصدر الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وتوابعها قرار الغلق اليوم بكافة كنائس الإيبراشية على أن يبدأ تنفيذه من لحظة صدوره وذلك تجنبا لنشر عدوى كورونا فى المناسبات المزدحمة مثل قاعات الأفراح والعزاء

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فورى لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.


كنائس مصرية

غلق قاعات المناسبات

الصلاة في الكنيسة

أخبار مصر

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