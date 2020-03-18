القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة أول مصرى بإيطاليا بفيروس كورونا.. اعرف قصته

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو - إيطاليا فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا عن أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى بميلانو مجدى حسنين أشار فيه إلى وفاة المواطن المصرى أحمد الفار فى الثامنة من مساء أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ويعتبر أول مصرى ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا.

وقال الملحق العمالى، إن المواطن المصرى دخل المستشفى منذ 12 يوما، وكان يعانى من بعض المشاكل الصحية وأصيب بالفيروس فى أثناء علاجه، موضحا أنه هو أصلا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويقيم بالقاهرة، ويعيش هنا فى بيرجامو بمدينه بجوار ميلانو، وهو ومتزوج من إيطالية ويعمل فى صيانة الحاسب الآلى، كاشفًا أنه نادرا ما يذهب إلى مصر.

وأضاف الملحق العمالى بميلانو، أنه تم التواصل مع الجالية المصرية لأداء صلاة الغائب عليه بعد صلاة الظهر مباشرة كل فى منزله، حيث أن أى جثه لا تخرج من المستشفى، طالما أن الوفاه بسبب فيروس كورونا وتتم عملية الدفن بمعرفة الجهات المختصة بإيطاليا، دون وداع من الأهل أو الأقارب.

وفى نفس السياق استفسر وزير القوى العاملة عن حالة المواطن المصرى "أ. س"، الذى كان قد أصيب بفيروس كورونا، فى أول مارس الجارى، وأفاد الملحق العمالى بميلانو، أنه تم إعادة فحص المصاب فى 13 مارس، وأتضح أنه لا يزال حاملا للفيروس، وسوف يعاود الفحص غدا الخميس بأخذ عينه أخرى، وسوف تظهر النتيجة بعد غد الجمعة، منوها أن مشكلته أنه رهن الإقامة فى منزله، وهو يقيم مع زوجته الحامل وأولاده فى نفس المنزل، وهذا خطير.

وكانت وزارة الإيطالية قد أعلنت أمس أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 26062 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ 2503، فى وصلت حالات الشفاء 2941 حالة.