اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 07:16 م
خالد صلاح
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الفلبين: وقف إطلاق النار مع المتمردين للتركيز على محاربة انتشار كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:05 م
الفلبين: وقف إطلاق النار مع المتمردين للتركيز على محاربة انتشار كورونا الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى
أ ش أ

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أعلن الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، وقف إطلاق النار أحادى الجانب مع المتمردين لتركيز الجهود على محاربة تفشى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذكرت قناة "إيه بى سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن دوتيرتي، أمر الجيش والشرطة بوقف الهجمات ضد "جيش الشعب الجديد" فى إطار وقف إطلاق النار الذى يبدأ غدا الخميس ويستمر حتى 15 من أبريل المقبل.
 
كما دعا وزير الداخلية إدواردو آنو، الجماعة بتطبيق وقف إطلاق النار من جانبها وأن يكونوا جزءا من الحل فى الحرب على العدو المشترك فى إشارة لفيروس كورونا المستجد.
 
وقال المتحدث الرئاسى سلفادور بانيو، إن الحكومة تطمح من خلال وقف إطلاق النار إلى تقديم الخدمات الصحية العامة بسرعة دون معوقات لحركة العاملين والإمدادات الطبية، يشار إلى أن ثلث الفلبين الشمالى يخضع للحجر الصحى على خلفية تفشى الفيروس الذى أصاب 202 شخص وأسفر عن وفاة 12 فى الفلبين حتى الآن.
 

الفلبين

الرئيس الفلبينى

كورونا

فيروس كورونا

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