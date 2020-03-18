الفلبين: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 202 حالة

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أعلنت إدارة الصحة في الفلبين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) إلى 202 حالة، وذلك بعدما تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الإدارة، وفقا لقناة /سي إن بي سي/ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 17 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.