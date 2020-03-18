اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 12:59 م
خالد صلاح
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الفلبين: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 202 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:48 ص
الفلبين: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 202 حالة كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت إدارة الصحة في الفلبين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) إلى 202 حالة، وذلك بعدما تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة.
وذكرت الإدارة، وفقا لقناة /سي إن بي سي/ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 17 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رضت الفلبين إجراءات صارمة للعزل المنزلي وأوقفت الأعمال وحركة التنقلات عبر جزيرة لوزون اليوم الاثنين، لتضع نصف السكان في حالة عزل في محاولة حازمة لتحجيم انتشار فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الحكومة سلفادور بانيلو إن الحكومة ستبدأ على الفور بإلزام الناس بالبقاء في منازلهم والاعتماد على خدمات توصيل الطعام والإمدادات الطبية، بينما سيتم تعليق الأعمال ووسائل النقل باستثناء الخدمات الضرورية.

وقال في مقابلة تلفزيونية "هدف الرئيس النهائي هو أن نقي أنفسنا من أنفسنا".

وإذا طبقت الإجراءات بشكل كامل فستكون من بين الأشد صرامة في آسيا، في الوقت الذي تجد فيه البلاد صعوبة في احتواء التفشي مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 140، من ثلاث حالات فحسب خلال عشرة أيام. وبلغ عدد الوفيات 12. 

 
 

الفلبين

كورونا

الحيوانات البرية

عطلة رأس السنة

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