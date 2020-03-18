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العصار يناقش مع رئيس هيئة الاستثمار عددا من المشروعات المزمع تنفيذها

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:58 ص
العصار يناقش مع رئيس هيئة الاستثمار عددا من المشروعات المزمع تنفيذها العصار يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار عددا من المشروعات
كتب ــ زكى القاضى

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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصري والوفد المرافق له، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .
 
وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من المشروعات التى تقوم وزارة الإنتاج الحربي بدراسة تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، وكذا مشروعات تطوير بعض خطوط الإنتاج بشركاتها والوقوف على سبل التمويل المتاحة، وأهم المعوقات التى تواجه العملية التنفيذية، كما تم استعراض مستجدات التعاون القائمة بين الجانبين ومتابعة تنفيذ عقد توريد البوابات الأمنية لصالح هيئة الاستثمار.
 
واستعرض "العصار" عددا من المشروعات الاستراتيجية المنتهى إعداد دراسة جدوى لها والتي تضمنت مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءا من الرمال بالتعاون مع  الشركات الصينية الرائدة فى هذا المجال، ومشروع تصنيع إطارات السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، كما تم استعراض عدد من المجالات التى يمكن الاستثمار من خلالها لتطوير الإمكانيات المقامة بشركات الإنتاج الحربي. 
 
ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الاستثمار على وجود بيئة استثمارية ضخمه فى الوقت الحالى بعد التطور المشهود فى الصناعة خلال الفترة السابقة، معربا عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تشارك بها وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات المصرية والعالمية، وعن دعمه الكامل لتسهيل أى معوقات يمكن أن تساهم فى دفع عجله التنمية فى ظل تطورات الوضع الاقتصادى الراهن .
 
 

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الاستثمار

محمد العصار

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