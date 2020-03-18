اليوم السابع
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العثور على طفل متغيب منذ 5 أيام متوفى داخل منزل أحد جيرانه بمدينة إسنا بالأقصر

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:50 ص
العثور على طفل متغيب منذ 5 أيام متوفى داخل منزل أحد جيرانه بمدينة إسنا بالأقصر الطفل المتوفى
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العثور على طفل متغيب من منزله منذ حوالى 5 أيام مضت، وهو متوفى داخل حجرة فى منزل أحد جيرانه أسرته بمنطقة الغابة بقرية القرايا فى إسنا، وتم نقل جثمان الطفل المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا، لحين إعداد تقرير الطب الشرعى اللازم حول الواقعة، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء أيمن راضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتغيب الطفل "عبد الوهاب.ا.ع " وشهرته " دقدوق " من منطقة الغابة بقرية القرايا من ظهر يوم الجمعة الماضية، وتم على الفور تكثيف عمليات البحث عن الطفل المتغيب، وعثروا عليه مساء أمس الثلاثاء، متوفى داخل حجرة بمنزل أحد الجيران، وتم إخطار رجال الشرطة بالعثور على الطفل، وحضرت قوة بقيادة اللواء حمدى هاشم مدير البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، ورئيس منطقة الجنوب ومأمور مركز شرطة إسنا ورئيس البحث الجنائى بإسنا، ورجال مباحث مركز شرطة إسنا، وتم نقل جثمان الطفل المتوفى من داخل منزل الجيران بحضور رجال النيابة العامة إلى مشرحة المستشفى لحين فحصها وإجراء تقرير الطب الشرعى عليها، وإصدار قرار النيابة العامة بالدفن، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

وكان قد لقى شاب مصرعه، دهسا أسفل عجلات قطار قادم من القاهرة وفى طريقه لمحافظة أسوان، وذلك أثناء عبوره مزلقان بقرية الكلابية بمدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصى لحين التصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطارا يفيد بمصرع المواطن (جمال. ع. ا) 30 عام من قرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة، أثناء مرور القطار رقم 2014 VAP المتجه إلى محافظة أسوان وقادم من القاهرة بحرى المزلقان 100/150 م تقريباً، وأثناء المرور تم دهس القطار المذكور وتوفى فى الحال.

 

وانتقل على الفور لموقع الحادث، رئيس القرية الأمير أحمد مصطفى، وسكرتير الوحدة المحلية، يوسف حلمى فاخوري، ورئيس وغرفة العمليات صلاح أمين عبد الجليل، وبناءا على تعليمات رئيس المركز بمكان الحادث تم الاتصال بالإسعاف والشرطة لعمل الإجراءات اللازمة.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

العثور على طفل متوفى باسنا

مدينة اسنا

مديرية امن الاقصر

وفاة طفل بمنزل جيرانه

قرية القرايا باسنا

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