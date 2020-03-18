اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 09:28 ص
خالد صلاح
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الصين:11 إصابة بكورونا قادمة من الخارج مع تراجع الحالات المحلية

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:13 ص
الصين:11 إصابة بكورونا قادمة من الخارج مع تراجع الحالات المحلية كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت لجنة الصحة في بكين إن العاصمة الصينية سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء مع تجاوز عدد الحالات القادمة من الخارج تلك المنتقلة محليا لليوم الخامس على التوالي. وذكرت اللجنة أن من بين الحالات المؤكدة الجديدة القادمة من الخارج خمسة من إسبانيا وأربعة من المملكة المتحدة وواحدة من البرازيل وأخرى من لوكسمبورج.
 
وكان قد أكد الرئيس الصينى شى جين بينج أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتوفير المساعدة والدعم لإسبانيا فى مكافحتها لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأعرب بينج فى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" عن خالص مواساته لإسبانيا حكومة وشعبا على خلفية الانتشار الحاد للمرض في الآونة الأخيرة، معتبرا أنه عبر العمل الجاد الذي شاركت فيه البلاد بأسرها، فإن الإجراءات التي اتخذتها الصين للوقاية من المرض والسيطرة عليه حققت نتائج إيجابية، وتخطت الصين المرحلة الأكثر صعوبة ومشقة في مكافحة المرض.
 
وأشار إلى أن المرض ينتشر الآن في العديد من البلدان والمناطق ، والصين مستعدة للتعاون الدولي مع الدول الأخرى وتقديم المساعدة في حدود قدراتها، معربا عن أمله أن يعمل المجتمع الدولي لتحويل الأزمة إلى فرصة، ويواجه تأثير المرض عبر إجراءات ملموسة من الانفتاح والتعاون لتحقيق الأمن الصحي الدولي.

 


الصين

كورونا

فيروس كورونا

إسبانيا

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