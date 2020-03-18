اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 03:33 م
خالد صلاح
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الصين تصمم مستشفى عائمًا بالبحر لمكافحة كورونا والأمراض المعدية

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:00 م
الصين تصمم مستشفى عائمًا بالبحر لمكافحة كورونا والأمراض المعدية السفينة العائمة التى تعتزم الصين انشائها
كتبت إيناس البنا

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أكملت الصين تصميم مفهوم المستشفى العائم بالبحر، للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس التاجي كورونا المستجد كوفيد ١٩.
 
ووفقا لتقرير جريدة " south china  morning"، ستكون " سفينة المساعدة الطبية الطارئة"،  قادرة على معالجة حالات فيروسات التاجية والمرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية معدية مماثلة، كما يمكن تكرار وظائف الحجر الصحي الخاصة به على السفن الحربية الصينية وحتى سفن الرحلات البحرية.
 
تم تصميم "سفينة المساعدة الطبية الطارئة" ،  من قبل معهد تشاينا ستيت لبناء السفن 701 ، وهي وحدة بحثية مقرها في ووهان - نقطة الصفر للفاشية - والتي أيضًا تصاميم السفن الحربية.
 
 
وفقا للحساب الرسمى للمعهد على وسائل التواصل الاجتماعي "يجب أن تتعامل السفينة بفعالية مع الأمراض المعدية غير المعروفة مثل Covid-19 المرض الناجم على فيروس كورونا ، مع بروتوكول حماية طبية جديد وترتيب الموظفين والمواد والوقود والتهوية والنفايات ومياه الصرف الصحي. 
 
تمتلك الصين مستشفى واحدة على هيئة سفينة ، وهي 14000 طن  ، والتي تديرها البحرية جيش التحرير الشعبي وتستخدم أساسا للمهام الإنسانية في الخارج تحت اسم "سفينة السلام".
 
تحتوي السفينة  Daishandao على حوالي 300 سرير ، بما في ذلك 20 سريرًا للعناية المركزة و 10 للحجر الصحي ، ولكنها تركز على الخدمات الطبية التقليدية للأمراض والإصابات غير المعدية ، مع عدم وجود قدرة محددة للأمراض المعدية.
 
وستتمكن السفينة الجديدة ، بمجرد إنشائها ، من تقديم المساعدة الطبية في الخارج أثناء الوباء ، بالإضافة إلى استخدامها في عمليات الإجلاء. 
 
وكانت السفن السياحية هي بؤر لانتقال الفيروس ، مع وجود اتصال وثيق بين العديد من الأشخاص في مساحات محدودة.
 

السفن السياحية بؤر لانتقال كورونا

السفن الطبية

الحجر الصحى

فيروس كورونا

الوباء

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