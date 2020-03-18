اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:57 ص
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الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:16 ص
الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمواجهة كورونا
رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، إن البر الرئيسى للبلاد سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء انخفاضا من 21 حالة فى اليوم السابق.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصينى يرتفع بذلك إلى 80894 مصابا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشى على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

وسُجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة فى مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

ولليوم الخامس على التوالى، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج فى الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التى سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان أمس الثلاثاء.  


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