الصحة تطالب محافظ الإسماعيلية تشغيل مستشفيات المحافظة بكامل طاقتها 24 ساعة

الإسماعيلية - السيد فلاح

تلقي اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، خطابًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بخصوص بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة كإجراء احترازى ووقائى ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية لمجابهة تداعيات فيروس كرورنا المستجد.

وطالبت وزيرة الصحة من محافظ الإسماعيلية بتشغيل مستشفيات المحافظة بكامل طاقتها خلال 24 ساعة، مع تشغيل مستشفى جامعة قناة السويس لاستقبال حالات الطوارئ، بدلًا من تشغيله 3 أيام في الأسبوع.

كما قرر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، استكمال إجراءات تنفيذ خطة الدولة الشاملة في مواجهة آية اثار محتملة لفيروس كورونا المستجد، ووفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15مارس الجارى وعلي ضوء القرار الوزاري الصادر برقم 124 بتاريخ 16 مارس الجارى والخاص بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية، وكذلك أنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية "أندية المسنين، أندية الطفل، ومكتبات الطفل، والأندية الاجتماعية والثقافية، والأندية النسائية، أندية الدفاع الاجتماعي، حضانات أشخاص ذوي الإعاقة لمدة أسبوعين.

وقررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تعليق كافة الأنشطة والأعمال بمكاتب التأهيل الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 إلى 31 مارس الجارى.

كان محافظ الإسماعيلية، قد أصدر القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أى شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية"أكواب، فناجين، أطباق" واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل "الورق والكرتون".

وقال محافظ الإسماعيلية إن تلك القرارات تأتى هذا فى اطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقرارت مجلس الوزراء بشأن تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وتزامنا مع القرار الجمهورى بشأن تعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات لفترة أسبوعين كاملين وتعليق كافة الأنشطة الرياضية، وفى حال مخالفة القرار يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 144 لسنة 2020 بشان التأكيد على أغلاق جميع دور حضانات الأطفال بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بالكامل وذلك أعتبارًا من اليوم الثلاثاء.