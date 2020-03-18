اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 03:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العمانية تعلن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:27 ص
الصحة العمانية تعلن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا شعار وزارة الصحة العمانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد 19) لـ8  عمانيين ووافد، منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج ، وحالتين  قيد التقصى الوبائى.

 ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بيان لوزارة الصحة العمانية إن إحدى الحالات تخضع للعلاج بالمستشفى وبحالة صحية مستقرة ، بينما تخضع بقية الحالات للعزل المنزلي.

 وأضافت ان العدد الكلى للحالات المسجلة في سلطنة عمان أصبح ( 33 ) حالة منها ( 29 ) حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج وجاري  التقصي الوبائي عن أربع حالات.

 واكدت وزارة الصحة العمانية أن ( 12 ) حالة  قد تماثلت للشفاء.


عمان

كورونا

فيروس كورونا

مصابو كورونا

كورونا فى عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سلطنة عمان تغلق المساجد وجميع المجمعات باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:14 م

إنذار.. كورونا يحصد أول وفاة فى الخليج.. البحرين تعلن الطوارئ بعد أول ضحية للوباء.. السعودية تغلق الهيئات الحكومية بعد 12 إصابة جديدة.. عمان تعدل خدماتها الطبية.. والكويت تفرض حظر إلزامى على أحد المبانى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:00 م

تأجيل مهرجان عمان السينمائي الدولي بسبب كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 06:20 م

إيقاف إقامة صلاة الجمعة في سلطنة عمان بسبب "الكورونا"

الإثنين، 16 مارس 2020 02:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة